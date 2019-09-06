Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 6 Eylül Cuma 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatı 06.09.2019 12:18

6 Eylül altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika... Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan güçlü ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmetler endeksi verisinin riskli varlıklara dönüşü destekleyerek güvenli liman altına yönelik talebi azaltmasıyla dün yüzde 2 geriledikten sonra bugün baskı altında kalmaya devam ediyor. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Eylül güncel döviz kurları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

6 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

6 Eylül Cuma günü gram altın 277,63 liradan alınırken, 277,68 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

6 Eylül Cuma çeyrek altın 442,24 liradan alınırken, 452,54 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

6 Eylül Cuma yarım altın 881,71 liradan alınırken, 905,07 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

6 Eylül Cuma tam altın 1.824,22 liradan alınırken, 1.871,03 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6 Eylül Cuma Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan alınırken, 1.863,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

157,55

157,76

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

201,77

202,05

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

252,07

252,42