Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 5 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 05.07.2019 17:12

Altın fiyatları son dakika... Son günlerde aşağı yönlü hareket eden altın yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 415,00 lira, Cumhuriyet altını 1.697,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 254,60 liradan işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları hafif yükselerek art arda yedinci haftalık kazanımı kaydetmeye hazırlanırken, yatırımcılar ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyorlar. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,418.24 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

5 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (5 TEMMUZ)

5 Temmuz Cuma günü gram altın 254,70 liradan alınırken, 254,75 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (5 TEMMUZ)

5 Temmuz Cuma çeyrek altın 406,48 liradan alınırken, 415,70 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (5 TEMMUZ)

5 Temmuz Cuma yarım altın 810,42 liradan alınırken, 831,41 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (5 TEMMUZ)

5 Temmuz Cuma tam altın 1.676,73 liradan alınırken, 1.718,75 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (5 TEMMUZ)

5 Temmuz Cuma Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan alınırken, 1.708,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

144,81

144,92

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

185,46

185,60

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

231,69

231,88