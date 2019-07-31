Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 31 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 31.07.2019 13:29

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 255,20 liradan işlem gördü. Şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları doların değerini korumasına paralel olarak gerilerken yeni pozisyon almaktan kaçınan yatırımcılar bu akşamki Fed faiz kararını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,427.92 dolara geriledi. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

31 Temmuz 2019 Çarşamba günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

31 Temmuz Çarşamba günü gram altın 255,76 liradan alınırken, 255,81 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

31 Temmuz Çarşamba çeyrek altın 407,56 liradan alınırken, 416,81 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

31 Temmuz Çarşamba yarım altın 812,58 liradan alınırken, 833,63 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

31 Temmuz Çarşamba tam altın 1.681,20 liradan alınırken, 1.723,34 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

31 Temmuz Çarşamba Cumhuriyet altını 1.692,00 liradan alınırken, 1.712,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

145,19

145,31

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

185,95

186,10

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

232,31

232,50