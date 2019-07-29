Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 29 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 29.07.2019 11:36

29 Temmuz altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışında çeyrek altın 420,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları Fed'in faizleri indirme kararı alacağı tahmin edilen bu haftaki para politikası kararı öncesinde değer kazandı. Altının spot piyasada ons başına yüzde 0.4 artışla 1,423.49 dolardan işlem gördü. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

29 Temmuz Pazartesi günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

29 Temmuz Pazartesi günü gram altın 258,53 liradan alınırken, 258,58 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

29 Temmuz Pazartesi çeyrek altın 410,13 liradan alınırken, 419,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

29 Temmuz Pazartesi yarım altın 817,69 liradan alınırken, 838,72 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

29 Temmuz Pazartesi tam altın 1.691,78 liradan alınırken, 1.733,87 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

29 Temmuz Pazartesi Cumhuriyet altını 1.692,00 liradan alınırken, 1.712,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

146,11

146,20

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

187,12

187,24

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

233,77

233,92