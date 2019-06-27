Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 27 Haziran 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı (Video) 27.06.2019 11:47

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. FED'in faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla altın fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü. Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte altın fiyatları yoğun ilgi görmeye başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika.. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.740,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,92 düşüşle 261,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

27 Haziran Perşembe günü altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (27 HAZİRAN)

27 Haziran Perşembe günü gram altın 261,56 liradan alınırken, 261,61 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (27 HAZİRAN)

27 Haziran Perşembe çeyrek altın 416,83 liradan alınırken, 426,28 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (27 HAZİRAN)

27 Haziran Perşembe yarım altın 831,05 liradan alınırken, 852,56 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (27 HAZİRAN)

27 Haziran Perşembe tam altın 1.719,41 liradan alınırken, 1.762,49 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (27 HAZİRAN)

27 Haziran Perşembe Cumhuriyet altını 1.727,00 liradan alınırken, 1.753,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

148,49

148,61

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

190,18

190,33

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

237,59

237,78