Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 26 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 26.08.2019 12:58

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların güvenlik liman olarak görülen varlıklara yönelmesi ile birlikte altının gram fiyatı son 3 haftadır yükseliş trendinde hareket ediyor. Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları, ABD ile Çin'in birbirlerinden ithal ürünlere getirdikleri misilleme gümrük vergilerinin küresel hisse senetlerini aşağı çekmesi ve güvenli liman varlıklara olan talebi canlandırmasıyla altı yılın yeni zirvesini gördü. Peki, haftanın ilk işlem günü olan 26 Ağustos'ta 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Ağustos'ta altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Ağustos Pazartesi günü gram altın 288,70 liradan alınırken, 288,75 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

26 Ağustos Pazartesi çeyrek altın 450,64 liradan alınırken, 460,75 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

26 Ağustos Pazartesi yarım altın 898,46 liradan alınırken, 921,50 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

26 Ağustos Pazartesi tam altın 1.858,88 liradan alınırken, 1.905,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

26 Ağustos Pazartesi Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan alınırken, 1.875,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

160,54

160,63

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

205,60

205,72

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

256,86

257,01