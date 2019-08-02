Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 2 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 02.08.2019 11:58

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 253,00 liradan işlem görmüştü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları dün ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ticaret savaşını tekrar kızıştıran açıklamasının ardından dün yüzde 2'nin üzerinde değer kazandıktan sonra bugün yüzde 1'e yakın geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,446.1 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.9 kayıpla 1,432.23 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos canlı altın fiyatları...

2 Ağustos Cuma günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Ağustos Cuma günü gram altın 258,55 liradan alınırken, 258,60 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2 Ağustos Cuma çeyrek altın 404,08 liradan alınırken, 413,24 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

2 Ağustos Cuma yarım altın 805,62 liradan alınırken, 826,49 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

2 Ağustos Cuma tam altın 1.666,81 liradan alınırken, 1.708,58 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 Ağustos Cuma Cumhuriyet altını 1.660,00 liradan alınırken, 1.685,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

143,95

144,07

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

184,36

184,51

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

230,32

230,51