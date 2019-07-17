Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 17 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 17.07.2019 12:05

Altın fiyatları son dakika... Doların değer kazanmasıyla birlikte altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 421,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,76 azalışla 258,70 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları doların yükselmesiyle hafif gerilerken, Fed'den faiz indirim beklentileri ve ABD ile Çin arasındaki ticarete ilişkin belirsizlikler kayıplarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,403.81 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Temmuz tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (17 TEMMUZ)

17 Temmuz Çarşamba günü gram altın 257,83 liradan alınırken, 257,88 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (17 TEMMUZ)

17 Temmuz Çarşamba çeyrek altın 413,20 liradan alınırken, 422,79 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (17 TEMMUZ)

17 Temmuz Çarşamba yarım altın 823,81 liradan alınırken, 845,58 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (17 TEMMUZ)

17 Temmuz Çarşamba tam altın 1.704,43 liradan alınırken, 1.748,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (17 TEMMUZ)

17 Temmuz Çarşamba Cumhuriyet altını 1.711,00 liradan alınırken, 1.737,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

147,20

147,40

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

188,52

188,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

235,52

235,83