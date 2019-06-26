Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 26 Haziran 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı (Video) 26.06.2019 14:54

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Altı ayın zirvesini gören altın, FED'in faizlerde sert indirime gideceği beklentisinin hafiflemesiyle yüzde 1'in üzerinde değer yitirdi. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın dün altı yılın zirvesini gördükten sonra Fed'in yüklü faiz indirimi beklentilerini hafifleten açıklamalarının etkisiyle yüzde 1'in üzerinde değer yitirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,438.63 dolar ile 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 1.2 düşüşle 1,405.6 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

26 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

262,35

262,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI

423,99

433,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.758,00

1.784,00

YARIM ALTIN FİYATI

845,32

867,20

TAM ALTIN FİYATI

1.748,95

1.792,75

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.695,95

1.729,10

ATA ALTIN FİYATI

1.748,95

1.792,75

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

151,05

151,16

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

193,44

193,60

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

241,67

241,86