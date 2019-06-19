Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 19 Haziran 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı (Video) 19.06.2019 13:31

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Son günlerde düşüş trendine giren altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,51 azalışla 251,70 liradan işlem gördü. Şu dakikalarda altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Haziran canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalacağı beklentisi ve risk iştahını artıran ECB'nin para politikasında gevşeme sinyalinin ardından değer yitirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 ekside 1,344.92 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

19 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (19 HAZİRAN)

19 Haziran Çarşamba günü gram altın 253,89 liradan alınırken, 253,97 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (19 HAZİRAN)

19 Haziran Çarşamba çeyrek altın 402,79 liradan alınırken, 411,93 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (19 HAZİRAN)

19 Haziran Çarşamba yarım altın 803,06 liradan alınırken, 823,87 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (19 HAZİRAN)

19 Haziran Çarşamba tam altın 1.661,50 liradan alınırken, 1.703,16 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (19 HAZİRAN)

19 Haziran Çarşamba Cumhuriyet altını 1.667,00 liradan alınırken, 1.693,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

143,49

143,61

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

183,77

183,92

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,59

229,78