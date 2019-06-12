Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 12 Haziran 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı 12.06.2019 10:04

Altın fiyatlarında son dakika... Dünkü işlem gününde altın fiyatları, ABD ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşmasının desteğinde artan risk iştahı artan yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yönelmeleriyle düştü. Kapanış saatlerinde altının gram fiyatı 248,20 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları dün bir haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra ABD-Çin ticaret geriliminde tırmanmanın etkisiyle değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,319.35 dolar ile 3 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.4 artıda 1,332.14 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

12 Haziran Çarşamba günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (12 HAZİRAN)

12 Haziran Çarşamba gram altın 250,14 liradan alınırken, 250,13 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (12 HAZİRAN)

12 Haziran Çarşamba çeyrek altın 397,21 liradan alınırken, 406,23 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (12 HAZİRAN)

12 Haziran Çarşamba yarım altın 791,94 liradan alınırken, 812,47 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (12 HAZİRAN)

12 Haziran Çarşamba tam altın 1.638,50 liradan alınırken, 1.679,60 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (12 HAZİRAN)

12 Haziran Çarşamba Cumhuriyet altını 1.646,00 liradan alınırken, 1.671,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (12 HAZİRAN)

141,51

141,62

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (12 HAZİRAN)

181,23

181,38

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (12 HAZİRAN)

226,41

226,60