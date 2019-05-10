Haberler Web TV Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 10 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatı

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 10 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatı

10.05.2019 09:48

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde merak ediliyor. AB'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmesinin ardından altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Haftanın ilk gününden bu yana kademeli yükselen altının gramı dünkü kapanışta üzde 0,94 artışla 258,20 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları