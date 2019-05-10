Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 10 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatı 10.05.2019 09:48

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde merak ediliyor. AB'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmesinin ardından altın fiyatları hareketlenmeye başladı. Haftanın ilk gününden bu yana kademeli yükselen altının gramı dünkü kapanışta üzde 0,94 artışla 258,20 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?