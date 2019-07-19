Altın fiyatlarında son dakika! 19 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı (Video) 19.07.2019 16:39

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla 2013'den bu yana ilk kez 1,450 dolar seviyesini aştı. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika... Altın fiyatları Fed'den faiz indirim beklentilerinin artması ve Orta Doğu'daki yeni gerilimlerin etkisiyle Mayıs 2013'den bu yana ilk kez 1,450 dolar seviyesini aştı. Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1,452.60 dolar ile 10 Mayıs 2013'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.3 düşüşle 1,442.35 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (19 TEMMUZ 2019)

19 Temmuz tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (19 TEMMUZ)

19 Temmuz Cuma günü gram altın 261,59 liradan alınırken, 261,63 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (19 TEMMUZ)

19 Temmuz Cuma çeyrek altın 415,00 liradan alınırken, 424,41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (19 TEMMUZ)

19 Temmuz Cuma yarım altın 827,40 liradan alınırken, 848,82 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (19 TEMMUZ)

19 Temmuz Cuma tam altın 1.711,86 liradan alınırken, 1.754,75 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (19 TEMMUZ)

19 Temmuz Cuma Cumhuriyet altını 1.717,00 liradan alınırken, 1.743,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

147,84

147,96

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

189,34

189,49

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

236,55

236,74