Altın fiyatlarında son dakika! 1 Mart Cuma gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları canlı rakamlar 01.03.2019 12:37

Altın fiyatları iki haftanın en düşük düzeyine çekildi. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,04 düşüşle işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Mart güncel altın fiyatları...