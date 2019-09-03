Altın fiyatlarında hareketlilik! 3 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? 03.09.2019 11:55

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Doların yukarı yönlü hareket etmesi ile birlikte hafif gerileyen altın ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle son yılların yüksek seviyesini sürdürmeye devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Eylül canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, doların yükselmesiyle gerilese de ABD-Çin ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini artırmasıyla son yılların yüksek seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,523.26 dolarda işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

3 Eylül Salı günü gram altın 285,08 liradan alınırken, 285,13 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

3 Eylül Salı çeyrek altın 454,36 liradan alınırken, 464,65 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

3 Eylül Salı yarım altın 905,88 liradan alınırken, 929,30 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

3 Eylül Salı tam altın 1.874,24 liradan alınırken, 1.921,12 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3 Eylül Salı Cumhuriyet altını 1.882,00 liradan alınırken, 1.910,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

161,87

161,99

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

207,30

207,46

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

258,99

259,18