Altın fiyatları tırmanışta! 15 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları... 15.08.2019 15:26

Gram altın 270,7 lira, çeyrek altın 442 lira ve Cumhuriyet altını 1.808 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,7 lira seviyesinde dengelendi. Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının yanı sıra Arjantin'deki gelişmeler ve İtalya'da siyasi belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı. Gram altının fiyatını, ons altının bulunduğu seviye ile dolar/TL'nin el değiştirdiği değer belirliyor. Ons altın 1534 dolara çıktığı gün dolar/TL 5.60'tan işlem görüyordu. Peki 15 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın kaç para?

15 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek altın kaç para? Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.535 dolara tırmanarak 2013 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görürken, bugün saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 1.512 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Altının gramı ise ons fiyatındaki yükselişe paralel son bir yılın en yüksek seviyesi olan 277 lirayı test etmesinin ardından bugün 270,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.808 liradan satılıyor Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,28 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti.

Analistler, küresel büyümeye ilişkin endişelerin belirginleştiği bir ortamda, yatırımcıların portföy dağılımında risksiz varlıkların ağırlığını artırdığına işaret ederek, bu paralelde altın fiyatlarının da yükseldiğini söyledi. Gram altın için 269,7 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 276 liranın gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 265 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları haftanın kapanış günü olan 15 Ağustos'ta şu şekilde:

ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 272,81 TL'den alınırken, 272,86 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 423,09 TL'den alınırken, 432,68 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 843,20 TL'den alınıyor ve 865,13 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.740,00 TL'den alınıyor, 1.766,00 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

15 Ağustos Perşembe günü gram altın 265,39 liradan alınırken, 265,42 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

15 Ağustos Perşembeçeyrek altın 419,12 liradan alınırken, 428,62 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

15 Ağustos Perşembe yarım altın 835,62 liradan alınırken, 857,25 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

15 Ağustos Perşembe tam altın 1.728,87 liradan alınırken, 1.772,17 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

15 Ağustos Perşembe Cumhuriyet altını 1.734,00 liradan alınırken, 1.760,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

149,31

149,43

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

191,22

191,37

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

238,90

239,09

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.