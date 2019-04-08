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Altın fiyatları son durum: 8 Nisan 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar?

08.04.2019 09:58

Altın fiyatları, haftanın ilk gününde merak ediliyor. Altın son günlerde dalgalı seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta altının gram satış fiatı yüzde 1,27 değer kaybetmişti. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Nisan güncel altın fiyatları...


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