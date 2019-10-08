Altın fiyatları son durum: 8 Ekim 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları 08.10.2019 12:11

Altın fiyatları, döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası kademeli olarak yükseldi. Dünkü işlem gününü 0,80 yükselişle 277,70 liradan kapatan gram altın ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamaları sonrası 280,40'a yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Döviz kurlarında yaşanan yükseliş nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 277,70 liradan işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden tweeti sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

8 Ekim Salı günü gram altın 280,40 liradan alınırken, 280,43 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

8 Ekim Salı çeyrek altın 445,21 liradan alınırken, 455,30 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

8 Ekim Salı yarım altın 887,63 liradan alınırken, 910,59 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

8 Ekim Salı tam altın 1.836,48 liradan alınırken, 1.882,44 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

8 Ekim Salı Cumhuriyet altını 1.839,00 liradan alınırken, 1.867,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

158,61

158,73

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

203,13

203,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

253,77

253,96