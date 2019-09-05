Altın fiyatları son durum: 5 Eylül 22 ayar bilezik gramı, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatı 05.09.2019 12:58

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle yatırımcılar altına yönelmeye başladı. Bu nedenle internet üzerinde güncel altın fiyatları sorgusu artmaya başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Eylül canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları Çin ve ABD'nin ticaret görüşmeleri yapma konusunda anlaşmalarının ardından risk iştahının artmasıyla geriledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,545.37 dolara geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta altının gram fiyatı yüzde 0,60 düşüşle 282,50 liradan işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yatırım amaçlı kullanılan ve düğün-nişan sezonunda oldukça rağbet gören altın ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle yatırımcıların ilgi odağına girdi.. İşte 5 Eylül 2019 tarihli güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altındaki yükselişten sonra en çok tercih edilen altın türü olan gram altın şu dakikalarda 281,43 seviyesinde alınırken, 281,47 TL'den satılıyor.

Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, 14, 18 ve 22 ayar bilezik gramı fiyatları için diğer sayfaları ziyaret edin...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikim amaçlı olarak vatandaşların en çok rağbet gösterdiği altın olan çeyrek altın, 450,82 liradan alınırken, 461,03 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Yarım altın 898,82 liradan alınırken, 922,06 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1.859,62 liradan alınırken, 1.906,15 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Vatandaşların cumhuriyet altını konusunda araştırmaları sürüyor. Cumhuriyet altını 1.856,00 liradan alınırken, 1.884,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

160,60

160,73

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

205,69

205,84

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

256,97

257,16