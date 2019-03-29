Altın fiyatları son durum: 29 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 29.03.2019 09:42

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Son günlerde yaşadığı düşüşle yatırımcıların yakından takip ettiği altın haftanın son işlem gününde merak ediliyor. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı fiyatı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Mart güncel altın fiyatları...