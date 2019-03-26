Altın fiyatları son durum: 26 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 26.03.2019 09:41

Altın fiyatları, dün bir ayın zirvesini gördükten sonra bugün hafif geriledi. Türkiye'de yatırım araçları olarak ön planda gelen altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,46 artışla işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?