Altın fiyatları son durum: 25 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar 25.07.2019 11:53

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, önde gelen merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemek için faizleri indireceği beklentileri etkisiyle yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan işlem gördü. 25 Temmuz'da 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Altın fiyatları doların son birkaç haftanın zirvesinde seyretmesine paralel olarak gerilerken, bazı yatırımcılar bugün ECB, gelecek hafta ise Japonya ve ABD merkez bankalarının para politikası kararları öncesinde kâr realizasyonuna gittiler. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Temuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

254 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Temmuz Perşembe günü gram altın 261,32 liradan alınırken, 261,36 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

25 Temmuz Perşembe çeyrek altın 418,09 liradan alınırken, 427,57 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

25 Temmuz Perşembe yarım altın 833,57 liradan alınırken, 855,14 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

25 Temmuz Perşembe tam altın 1.724,62 liradan alınırken, 1.767,82 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

25 Temmuz Perşembe Cumhuriyet altını 1.725,00 liradan alınırken, 1.750,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

148,94

149,06

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

190,75

190,90

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

238,31

238,50