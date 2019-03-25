Altın fiyatları son durum: 25 Mart Kapalı Çarşı 22 ayar bilezik, gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar? 25.03.2019 17:23

Altın fiyatları, haftanın ilk gününde merak ediliyor. Dünyada en zengin ziynet eşyalar arasında yer alan ve düğünlerde takı olarak en çok tercih edilen altının gram fiyatı, cuma günü kapanışta yüzde 2,99 artışla tamamlamıştı. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?