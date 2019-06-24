Altın fiyatları son durum: 24 Haziran 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar (Video) 24.06.2019 11:20

Altın fiyatlarında son dakika... Altın, Ramazan Bayramı'nın ardından düğün sezonunun başlamasıyla yoğun ilgi görmüştü. Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, Cuma günü gördüğü altı yılın zirvesine yakın seyretti. Altın Cuma günü 1,410.78 dolar ile 4 Eylül 2013'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, başlıca merkez bankalarından gelen para politikasını gevşetme sinyalleri ve ABD ile İran arasında artan gerilimin güvenli liman altına olan talebi desteklemesiyle Cuma günü gördüğü altı yılın zirvesine yakın seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,402.11 dolara yükseldi. Spot altın art arda beşinci günü de kazanımla kaydetmeye hazırlanıyor. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (24 HAZİRAN)

24 Haziran Pazartesi günü gram altın 258,73 liradan alınırken, 258,79 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (24 HAZİRAN)

24 Haziran Pazartesi çeyrek altın 416,30 liradan alınırken, 425,74 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (24 HAZİRAN)

24 Haziran Pazartesi yarım altın 829,99 liradan alınırken, 851,49 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (24 HAZİRAN)

24 Haziran Pazartesi tam altın 1.717,23 liradan alınırken, 1.760,26 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (24 HAZİRAN)

24 Haziran Pazartesi Cumhuriyet altını 1.720,00 liradan alınırken, 1.745,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

148,31

148,42

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

189,94

190,09

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

237,29

237,48