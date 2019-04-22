Altın fiyatları son durum! 22 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları 22.04.2019 09:26

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Düğün sezonunun başlaması ile birlikte yakından takip edilen altının gram fiyatı, cuma günü kapanışta yüzde 0,67 değer kaybetmişti. Yatırımcılar altının yeni hafta fiyatlarını merak ediyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?