Altın fiyatları son durum! 22 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Düğün sezonunun başlaması ile birlikte yakından takip edilen altının gram fiyatı, cuma günü kapanışta yüzde 0,67 değer kaybetmişti. Yatırımcılar altının yeni hafta fiyatlarını merak ediyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları son durum! 22 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları22.04.2019 09:26
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