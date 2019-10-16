Altın fiyatları son durum: 16 Ekim gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? 16.10.2019 09:45

Altın fiyatları son dakika... ABD ile Çin arasında geçen hafta anlaşmanın ilk aşamasının tamamlandığı haberlerine rağmen süregelen ticaret görüşmelerinde anlaşma olasılığının zayıflamasına paralel olarak altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin beklentilerinin zayıflamasına karşın, yatırımcıların bu haftaki görüşmeler sonrasında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmalı ayrılıp ayrılmayacağının belirleneceği zirve öncesi yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

16 Ekim Çarşamba günü gram altın 281,17 liradan alınırken, 281,23 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

16 Ekim Çarşamba çeyrek altın 450,21 liradan alınırken, 460,41 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

16 Ekim Çarşamba yarım altın 897,61 liradan alınırken, 920,82 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

16 Ekim Çarşamba tam altın 1.857,13 liradan alınırken, 1.903,60 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

16 Ekim Çarşamba Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan alınırken, 1.893,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

160,39

160,51

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

205,41

205,57

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

256,62

256,82