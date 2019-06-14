Altın fiyatları son durum: 14 Haziran 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar 14.06.2019 09:43

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Ticari ve politik karışıklıklar yanında ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gideceği beklentileri etkisiyle altın fiyatları, 14 haftanın zirvesine yakın düzeye yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ticaret ve siyasi karışıklar ve ABD faiz indirim beklentilerinin desteğiyle yükselerek geçen hafta gördüğü 14 ayın zirvesine yaklaştı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,345.28 dolara yükseldi. Dünkü kapanışta altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 252,70 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Haziran canlı altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 Haziran tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (14 HAZİRAN)

14 Haziran Cuma günü gram altın 254,61 liradan alınırken, 254,66 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (14 HAZİRAN)

14 Haziran Cuma çeyrek altın 403,04 liradan alınırken, 412,19 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (14 HAZİRAN)

14 Haziran Cuma yarım altın 803,57 liradan alınırken, 824,39 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (14 HAZİRAN)

14 Haziran Cuma tam altın 1.662,56 liradan alınırken, 1.704,24 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (14 HAZİRAN)

14 Haziran Cuma Cumhuriyet altını 1.670,00 liradan alınırken, 1.695,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

143,58

143,70

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

183,89

184,04

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,74

229,92