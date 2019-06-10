Altın fiyatları son durum: 10 Haziran 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar 10.06.2019 10:25

Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 408,00 lira, Cumhuriyet altını 1.669,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 250,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD ile Meksika'nın göçmenler konusunda uzlaşıya vararak Washington'un Meksika'ya yönelik gümrük tehdidini geri çekmesinin ardından güvenli liman varlıklara talebin azalmasına paralel olarak değer yitirdi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (10 HAZİRAN)

10 Haziran Pazartesi günü gram altın 249,16 liradan alınırken, 249,21 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (10 HAZİRAN)

10 Haziran Pazartesi gram altın 402,72 liradan alınırken, 411,86 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (10 HAZİRAN)

10 Haziran Pazartesi gram altın 802,93 liradan alınırken, 823,73 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (10 HAZİRAN)

10 Haziran Pazartesi gram altın 1.661,23 liradan alınırken, 1.702,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (10 HAZİRAN)

10 Haziran Pazartesi gram altın 1.662,00 liradan alınırken, 1.687,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (10 HAZİRAN)

143,47

143,59

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (10 HAZİRAN)

183,74

183,89

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI (10 HAZİRAN)

229,55

229,74