Altın fiyatları son durum: 10 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar 10.09.2019 10:09

Altın fiyatları son dakika... Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının kilogram fiyatı yüzde 0,62 artarak 278 bin 350 liraya yükseldi. Dünkü kapanışta gram altın günü yüzde 0,36 azalışla 279,20 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Eylül canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Eylül canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

10 Eylül Salı günü gram altın 277,23 liradan alınırken, 277,27 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

10 Eylül Salı çeyrek altın 445,11 liradan alınırken, 455,20 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

10 Eylül Salı yarım altın 887,45 liradan alınırken, 910,39 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

10 Eylül Salı tam altın 1.836,09 liradan alınırken, 1.882,04 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

10 Eylül Salı Cumhuriyet altını 1.844,00 liradan alınırken, 1.872,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

158,57

158,69

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

203,08

203,24

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

253,71

253,91