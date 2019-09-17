Altın fiyatları son dakika yükselişte! 17 Eylül gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı (Video) 17.09.2019 12:09

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dünkü işlem gününde altın fiyatları küresel gelişmelerin ardından yüzde 1.0’ın üzerinde arttı. Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle yukarı yönlü harekete geçen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Eylül canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Altın, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının küresel petrol arzını aksatması ve Orta Doğu gerilimlerini artırmasının ardından yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, gram altın ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

17 Eylül Salı günü gram altın 275,95 liradan alınırken, 276,01 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

17 Eylül Salı çeyrek altın 440,07 liradan alınırken, 450,05 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

17 Eylül Salı yarım altın 877,40 liradan alınırken, 900,09 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

17 Eylül Salı tam altın 1.815,30 liradan alınırken, 1.860,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

17 Eylül Salı Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan alınırken, 1.852,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

156,78

156,90

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

200,78

200,94

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

250,84

251,04