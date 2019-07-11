Altın fiyatları son dakika yükselişte! 11 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı 11.07.2019 14:57

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü işlem gününde doların değer kazanmasıyla düşüşe geçen altın, bugün tam tersi işleyerek doların değer kaybetmesiyle bir haftadan uzun sürenin zirvesine yükseldi. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Altın doların değer kaybetmesiyle bir haftadan uzun sürenin zirvesine yükseldi. Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1,426 dolar ile 3 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 artışla 1,424.21 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (11 TEMMUZ 2019)

11 Temmuz tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (11 TEMMUZ)

11 Temmuz Perşembe günü gram altın 259,15 liradan alınırken, 259,20 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (11 TEMMUZ)

11 Temmuz Perşembe çeyrek altın 412,18 liradan alınırken, 421,53 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (11 TEMMUZ)

11 Temmuz Perşembe yarım altın 821,79 liradan alınırken, 843,07 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (11 TEMMUZ)

11 Temmuz Perşembe tam altın 1.700,25 liradan alınırken, 1.742,86 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (11 TEMMUZ)

11 Temmuz Perşembe Cumhuriyet altını 1.711,00 liradan alınırken, 1.737,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

146,84

146,96

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

188,06

188,21

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

234,94

235,13