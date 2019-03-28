Altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? 28.03.2019 09:33

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altın, yaşadığı düşüşle ilgi odağı oldu. Altın uzmanları, küresel piyasalarda artan risk iştahıın altın fiyatlarında değer kaybettirdiğini söylüyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?