Altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 11 Nisan 11.04.2019 09:37

Altın fiyatları dün hafif geriledi ancak şu dakikalarda iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Düğün sezonunun başlaması ile birlikte altın fiyatları daha da çok aranmaya başlandı. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Nisan güncel altın fiyatları...