Altın fiyatları son dakika! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşüşte! 22 Mart canlı altın fiyatları 22.03.2019 09:45

Altın fiyatları ne kadar oldu? Üç haftanın zirvesinin altında yatay seyreden altın FED kararının açıklanmasının ardından üç haftalık kazanım kaybetmeye hazırlanıyor. Yatırımcılarn sürekli takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 22 Mart gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları...