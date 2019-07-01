Altın fiyatları son dakika düşüşte! 1 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın ne kadar? Canlı rakamlar 01.07.2019 11:17

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine tekrar başlama kararının ardından altın fiyatları geriledi. Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları, doların değer kazanması ve ABD ile Çin'in ticaret müzakerelerine tekrar başlama kararının ardından risk iştahının yükselmesine bağlı olarak geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1.4 düşüşle 1,388.91 dolara gerileyerek 21 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (1 TEMMUZ)

1 Temmuz Pazartesi günü gram altın 253,24 liradan alınırken, 253,29 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (1 TEMMUZ)

1 Temmuz Pazartesi çeyrek altın 410,56 liradan alınırken, 420,10 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (1 TEMMUZ)

1 Temmuz Pazartesi yarım altın 818,56 liradan alınırken, 840,20 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (1 TEMMUZ)

1 Temmuz Pazartesi tam altın 1.693,57 liradan alınırken, 1.736,93 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (1 TEMMUZ)

1 Temmuz Pazartesi Cumhuriyet altını 1.696,00 liradan alınırken, 1.725,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

146,26

146,46

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

187,32

187,57

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

234,02

234,33