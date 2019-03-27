Altın fiyatları son dakika düşüşe geçti! 27 Mart 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 27.03.2019 09:35

Altın fiyatları son zamanlarda yaşadığı yükseliş trendini dün bozdu ve yaklaşık iki haftanın keskin düşüşünü yaşadı. Dolar endeksindeki yüzde 0.2 yükseliş altının kazanımlarını sınırladı. Peki, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 27 Mart güncel altın fiyatları...