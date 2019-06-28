Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 28 Haziran (Video) 28.06.2019 11:27

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Üç yılın en iyi aylık performansını kaydetmeye hazırlananan altın fiyatları, veri akışının yoğun olduğu 28 Haziran'da yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Haziran canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir yıldır süren ticaret savaşını sona erdirmeye yönelik ilerleme kaydedilip kaydedilmeyeceğine ilişkin belirsizliğin etkisiyle yükselerek, üç yılın en iyi aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altınıın ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,414.61 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

28 Haziran cuma günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

263,17

263,22

ÇEYREK ALTIN FİYATI

415,31

424,73

YARIM ALTIN FİYATI

828,03

849,46

TAM ALTIN FİYATI

1.713,16

1.756,08

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.719,00

1.745,00

ATA ALTIN FİYATI

1.713,16

1.756,08

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

147,95

148,07

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

189,49

189,64

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

236,73

236,91