Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 2 Temmuz (Video) 02.07.2019 12:10

Altın fiyatları son dakika düşüşe geçti. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlamasının ardından yatırımcılarının risk iştahını artırmasıyla altın fiyatları aşağı yönlü seyir izliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Dünya genelinde zayıf imalat PMI verileri ve ABD-AB ticaret anlaşmazlığının olduğu bir ortamda yatırımcıların ekonomik yavaşlama konusunda endişelenmeleriyle, altın fiyatları dalgalı seyir izlemeye başladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1.8 geriledikten sonra bugün yüzde 0.4 artışla 1,389.73 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Temmuz 2019 tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (2 TEMMUZ)

2 Temmuz Salı günü gram altın 252,82 liradan alınırken, 252,85 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (2 TEMMUZ)

2 Temmuz Salı çeyrek altın 402,60 liradan alınırken, 411,96 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (2 TEMMUZ)

2 Temmuz Salı yarım altın 802,69 liradan alınırken, 823,92 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (2 TEMMUZ)

2 Temmuz Salı tam altın 1.660,74 liradan alınırken, 1.703,28 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (2 TEMMUZ)

2 Temmuz Salı Cumhuriyet altını 1.667,00 liradan alınırken, 1.692,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

143,43

143,62

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

183,69

183,93

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,48

229,79