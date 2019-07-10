Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 10 Temmuz 10.07.2019 11:26

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Son günlerde dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, doların değer kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti. Düğün sezonunun başlamasıyla oldukça rağbet gören altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? İşte 10 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları doların değer kazanmasına paralel olarak geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 1,392.5 dolara indi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 417,00 lira, Cumhuriyet altını 1.708,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 256,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Temmuz tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (10 TEMMUZ)

10 Temmuz Çarşamba günü gram altın 256,09 liradan alınırken, 256,15 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (10 TEMMUZ)

10 Temmuz Çarşamba çeyrek altın 407,97 liradan alınırken, 417,45 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (10 TEMMUZ)

10 Temmuz Çarşamba yarım altın 813,39 liradan alınırken, 834,90 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (10 TEMMUZ)

10 Temmuz Çarşamba tam altın 1.682,88 liradan alınırken, 1.725,96 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (10 TEMMUZ)

10 Temmuz Çarşamba Cumhuriyet altını 1.693,00 liradan alınırken, 1.718,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

145,34

145,53

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

186,14

186,38

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

232,54

232,85