Altın fiyatları son dakika! 9 Nisan 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? 09.04.2019 09:50

Altın fiyatları son günlerde gördüğü zirveye yakın işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın, düğün sezonunda da sıklıkla araştırılıyor. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gram fiyatı, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Nisan güncel altın fiyatları...

