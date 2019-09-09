Altın fiyatları son dakika: 9 Eylül canlı altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın 09.09.2019 10:42

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle altın fiyatları yukarı yönlü seyir izlemeye başladı. Yatırımcılar son aylarda altına yöneldi. Peki, altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatlaı ne kadar? İşte 9 Eylül canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcılar tarafından altın fiyatları akından takip ediliyor. Son zamanların en güvenilir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,04 azalışla 280,20 lira, çeyrek altının satış fiyatı 456,00 liraya düşmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

9 Eylül Pazartesi günü gram altın 276,75 liradan alınırken, 276,82 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

9 Eylül Pazartesi çeyrek altın 446,32 liradan alınırken, 456,43 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

9 Eylül Pazartesi yarım altın 889,85 liradan alınırken, 912,86 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

9 Eylül Pazartesi tam altın 1.841,06 liradan alınırken, 1.887,14 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

9 Eylül Pazartesi Cumhuriyet altını 1.847,00 liradan alınırken, 1.875,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

159,00

159,12

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

203,63

203,79

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

254,40

254,60