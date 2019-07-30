Altın fiyatları son dakika! 30 Temmuz canlı altın fiyatı: 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı 30.07.2019 12:10

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 418,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 256,60 liradan işlem görmüştü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları yatırımcıların Fed faiz kararı öncesi beklemeye geçmesi ve doların iki ayın zirvesine yakın seyretmesine paralel olarak hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,425.11 dolara indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz canlı altın fiyatları...

30 Temmuz Salı günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

30 Temmuz Salı günü gram altın 257,09 liradan alınırken, 257,14 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

30 Temmuz Salı çeyrek altın 407,22 liradan alınırken, 416,46 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

30 Temmuz Salı yarım altın 811,90 liradan alınırken, 832,92 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

30 Temmuz Salı tam altın 1.679,79 liradan alınırken, 1.721,89 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

30 Temmuz Salı Cumhuriyet altını 1.692,00 liradan alınırken, 1.712,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

145,07

145,19

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

185,80

185,94

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

232,12

232,30