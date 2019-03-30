Altın fiyatları yatırımcıların odağında. Dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gramı haftayı yüzde 0,84 azalışla 235,70 liradanan tamamladı. Geçen hafta 387 TL olan çeyrek altın ise 384 liraya geriledi. Peki, 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Mart canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika: 30 Mart 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar?30.03.2019 10:21
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