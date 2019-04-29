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Altın fiyatları son dakika! 29 Nisan 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

29.04.2019 10:00

Altın fiyatları, cuma günü yaklaşık 1 haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini görmüştü. Altın fiyatları 29 Nisan'a yatay seyir izleyerek başladı. Güncel altın fiyatları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?


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