Altın fiyatları son dakika: 29 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? 29.08.2019 11:53

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 467,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 287,20 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları resesyon endişelerinin olduğu bir ortamda yükselirken, işlemciler ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretleri ve küresel merkez bankalarının faizlere ilişkin yönlendirmesini yakından izliyorlar. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

29 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

29 Ağustos Perşembe günü gram altın 289,57 liradan alınırken, 289,61 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

29 Ağustos Perşembe çeyrek altın 458,85 liradan alınırken, 469,24 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

29 Ağustos Perşembe yarım altın 914,83 liradan alınırken, 938,48 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

29 Ağustos Perşembe tam altın 1.892,75 liradan alınırken, 1.940,09 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

28 Ağustos Çarşamba Cumhuriyet altını 1.902,00 liradan alınırken, 1.930,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

163,47

163,59

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

209,35

209,51

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

261,54

261,74