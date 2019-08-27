Altın fiyatları son dakika! 27 Ağustos gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 27.08.2019 09:59

Altın fiyatları son dakika... ABD ile Çin arasında şiddetlenen ticaret savaşının ardından piyasalarda hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar tarafından en güvenli liman olarak bilinen altın, dün gördüğü altı yıldan uzun süren zirvenin altında yatay seyrediyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika hareketlilik... Altın fiyatları Trump'ın Çin'le olası uzlaşma sinyali vererek ticaret savaşında tırmanma endişelerini yatıştırmasıyla dün gördüğü altı yıldan uzun sürenin zirvesinden gerileyerek yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,528.10 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ağustos canlı altın fiyatları...

27 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

27 Ağustos Salı günü gram altın 287,18 liradan alınırken, 287,23 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

27 Ağustos Salı çeyrek altın 456,68 liradan alınırken, 467,02 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

27 Ağustos Salı yarım altın 910,50 liradan alınırken, 934,03 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

27 Ağustos Salı tam altın 1.883,79 liradan alınırken, 1.930,91 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

27 Ağustos Salı Cumhuriyet altını 1.888,00 liradan alınırken, 1.917,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

162,69

162,81

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

208,36

208,52

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

260,30

260,50