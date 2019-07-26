Altın fiyatları son dakika! 26 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 260,40 liradan işlem gördü. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? işte 26 Temmuz canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları dün bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra bugün büyük merkez bankalarının para politikasını gevşeteceği beklentisiyle kayıplarına son verdi. Yatırımcılar ise bugün ABD'de açıklanacak ekonomik verileri izliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,410.77 dolara kadar düştükten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,416.16 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyaları ne kadar oldu? İşte 26 Temmuz canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
26 Temmuz canlı altın fiyatları şuı şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
26 Temmuz Cuma günü gram altın 259,10 liradan alınırken, 259,15 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
26 Temmuz Cuma çeyrek altın 414,58 liradan alınırken, 424,21 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATI
26 Temmuz Cuma yarım altın 826,56 liradan alınırken, 848,41 liradan satılıyor.
TAM ALTIN FİYATI
26 Temmuz Cuma tam altın 1.710,13 liradan alınırken, 1.753,90 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
26 Temmuz Cuma Cumhuriyet altını 1.720,00 liradan alınırken, 1.745,00 liradan satılıyor.
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
147,69
147,89
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
189,15
189,40
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
236,31
236,62
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