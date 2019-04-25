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Altın fiyatları son dakika! 25 Nisan 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar?

25.04.2019 09:45

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte internet üzeride aramalarda rağbet gören altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,92 artışla 240,70 liradan tamamladı. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...


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