Altın fiyatları son dakika! 25 Haziran canlı altın fiyatı: 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı (Video) 25.06.2019 11:28

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Dolardaki gerilemenin ardından yüzde 1'den fazla artışla 6 ayın en yüksek seviyesini gören altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar oldu? Yatırım ya da takı olarak en çok tercih edilen altının gramı dünkü kapanışta üzde 0,61 artışla 263,40 liradan işlem görmüştü. İşte 25 Haziran canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları doların gerilemesiyle yüzde 1'den fazla artışla altı yılın en yüksek seviyesine yükselirken, devam eden ABD-İran gerilimleri yatırımcıları güvenli liman altına sevk etti. Spot altının ons fiyatı 1,438.63 dolar ile 14 Mayıs 2013'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 1.2 artışla 1,435.45 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Haziran canlı altın fiyatları...

25 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (25 HAZİRAN)

25 Haziran Salı günü gram altın 266,40 liradan alınırken, 266,45 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (25 HAZİRAN)

25 Haziran Salı çeyrek altın 417,40 liradan alınırken, 426,87 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (25 HAZİRAN)

25 Haziran Salı yarım altın 832,20 liradan alınırken, 853,74 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (25 HAZİRAN)

25 Haziran Salı tam altın 1.721,79 liradan alınırken, 1.764,93 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (25 HAZİRAN)

25 Haziran Salı Cumhuriyet altını 1.730,00 liradan alınırken, 1.756,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

148,70

148,82

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

190,44

190,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

237,92

238,11