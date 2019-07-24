Altın fiyatları son dakika! 24 Temmuz canlı altın fiyatı: 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı 24.07.2019 12:27

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 260,50 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Temmuz canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları Ortadoğu endişeleriyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin artmasına bağlı olarak dün gördüğü bir haftanın dip seviyesinden uzaklaştı ancak doların güçlenmesi kazanımları sınırladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

24 Temmuz Çarşamba günü gram altın 260,80 liradan alınırken, 260,85 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

24 Temmuz Çarşamba çeyrek altın 416,70 liradan alınırken, 426,15 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

24 Temmuz Çarşamba yarım altın 830,79 liradan alınırken, 852,30 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

24 Temmuz Çarşamba tam altın 1.718,88 liradan alınırken, 1.761,94 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

24 Temmuz Çarşamba Cumhuriyet altını 1.710,00 liradan alınırken, 1.730,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

148,45

148,57

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

190,12

190,27

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

237,52

237,71